Певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США

Пожар в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) добрался до дома российского певца Алексея Воробьева. Об этом сам артист рассказал в своих соцсетях.

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Воробьев попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон водой на участке. В итоге артист принял решение эвакуироваться из дома вместе со своим щенком корги.

Сейчас Воробьев разместился в отеле.

Ранее сообщалось, что дома знаменитых голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. Сгорела роскошная многомиллионная недвижимость и других знаменитостей. В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация десятков тысяч жителей, тушению возгораний также мешает сильный ветер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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