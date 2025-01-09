СМИ: В Калифорнии сгорел дом сына Байдена стоимостью 4 млн долларов
Дом сына действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера стоимостью 4 млн долларов полностью сгорел в результате масштабных пожаров в Калифорнии, сообщила британская газета The Daily Mail.
Согласно эксклюзивным кадрам издания, «от роскошного особняка 1950-х годов с тремя ванными комнатами и тремя спальнями» остались только два дымохода. Отмечается, что из особняка открывается панорамный вид на Тихий океан.
Уточняется, что Хантер Байден арендовал этот дом за 20 тысяч долларов в месяц. Подчеркивается, что в пожаре также сгорел соседний дом, используемый сыном президента США для размещения своей службы безопасности.
Ранее сообщалось, что дома знаменитых голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. Сгорела роскошная многомиллионная недвижимость и других знаменитостей. В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация десятков тысяч жителей, тушению возгораний также мешает сильный ветер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артемий Лебедев назвал «Три мушкетера» самым отвратительным советским фильмом
- При пожаре на птицефабрике в Курской области пострадал один человек
- Мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» продлили до 9 мая
- Дегтярев: Россия отправила WADA взнос в размере более 1,1 млн долларов
- СМИ: В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве туриста из России
- Мазут обнаружили на пляжах Евпатории
- СМИ: В Калифорнии сгорел дом сына Байдена стоимостью 4 млн долларов
- Два человека погибли, шесть пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области
- СМИ: Экс-министру финансов Германии бросили в лицо фальшивый торт
- В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru