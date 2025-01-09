СМИ: В Калифорнии сгорел дом сына Байдена стоимостью 4 млн долларов

Согласно эксклюзивным кадрам издания, «от роскошного особняка 1950-х годов с тремя ванными комнатами и тремя спальнями» остались только два дымохода. Отмечается, что из особняка открывается панорамный вид на Тихий океан.

Уточняется, что Хантер Байден арендовал этот дом за 20 тысяч долларов в месяц. Подчеркивается, что в пожаре также сгорел соседний дом, используемый сыном президента США для размещения своей службы безопасности.

Ранее сообщалось, что дома знаменитых голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. Сгорела роскошная многомиллионная недвижимость и других знаменитостей. В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация десятков тысяч жителей, тушению возгораний также мешает сильный ветер, передает «Радиоточка НСН».

