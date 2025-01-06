Эдриан Броуди и Деми Мур получили «Золотой глобус»
Названы лауреаты премии «Золотой глобус», которую присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Об этом пишет Variety.
Награды вручили на церемонии в Лос-Анджелесе, отмечает РЕН ТВ.
Премию за лучшую мужскую роль в драматическом фильме получил Эдриан Броуди, сыгравший в картине Брэйди Корбета «Бруталист». При этом сама лента удостоилась награды в номинации «Лучший драматический фильм». Статуэтку за лучшую женскую роль в драме забрала бразильянка Фернанда Торрес, которая сыграла в фильме «Я все еще здесь».
Награду за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле получила Деми Мур (фильм «Субстанция»), премии за лучшую мужскую роль в этой категории удостоился Джереми Аллен Уайт («Медведь»). «Золотой глобус» в номинации «лучшая мужская роль второго плана» выиграл Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль».
Несколько наград забрал сериал «Сегун»: он получил премию как лучший драматический сериал, а сыгравшие в проекте Хироюки Санада и Таданобу Асано стали обладателями наград за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале.
Кроме того, статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в телесериале вручили Джессике Ганнинг за сериал «Олененок».
Ранее стало известно, что на «Золотой глобус» номинировали российского актера Юру Борисова, сыгравшего в картине Шона Бейкера «Анора». Однако артисту не удалось завоевать награду.
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