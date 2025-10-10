В России за месяц подешевели овощи и фрукты
Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты в сентябре 2025 года. По сравнению с августом морковь подешевела на 16,6%, картофель — на 15,2%, лук — на 14,8%, капуста — на 12,8%, а яблоки — на 12%. В целом плодоовощная продукция снизилась в цене на 3,5%.
При этом на рынке подорожали помидоры (на 22,7%), сладкий перец (на 7,5%), апельсины (на 4,9%) и бананы (на 3,5%). Незначительно упали цены на оливковое масло, сгущенное молоко и какао.
В мясной категории зафиксирован рост стоимости почти по всем позициям. Говядина подорожала на 1,1%, свинина — на 1%, мясо кур — на 1,6%, а сосиски и колбасы — в среднем на 0,7%. Незначительное снижение отмечено лишь на мясо индейки и баранину.
Среди прочих товаров дороже стали куриные яйца (+4,4%), гречка и кофе (+1,1%), хлеб и кондитерские изделия (+0,9%). Из рыбной продукции выросли в цене кальмары и солёная рыба, а икра лососевых, наоборот, подешевела на 1,2%, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru