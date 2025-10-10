В России за месяц подешевели овощи и фрукты

Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты в сентябре 2025 года. По сравнению с августом морковь подешевела на 16,6%, картофель — на 15,2%, лук — на 14,8%, капуста — на 12,8%, а яблоки — на 12%. В целом плодоовощная продукция снизилась в цене на 3,5%.

При этом на рынке подорожали помидоры (на 22,7%), сладкий перец (на 7,5%), апельсины (на 4,9%) и бананы (на 3,5%). Незначительно упали цены на оливковое масло, сгущенное молоко и какао.