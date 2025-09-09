США объявили вознаграждение за украинского хакера

Администрация США назначила до $11 миллионов за информацию, которая поможет задержать украинского хакера Владимира Тимощука и его сообщников. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

Согласно заявлению ведомства, за сведения о местонахождении Тимощука, позволяющие арестовать его «в любой стране», предлагается до $10 миллионов. Еще $1 миллион полагается за данные, которые помогут выйти на его подельников. Их имена американские власти не раскрыли.

В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»

По данным США, с декабря 2018 года по октябрь 2021 года Тимощук и его группа применяли вирусы-вымогатели Nefilim, LockerGoga и MegaCortex против сотен корпоративных сетей на территории страны.

Госдеп подчеркнул, что вознаграждение объявлено совместно с ФБР, Европолом, а также властями Германии, Норвегии и Франции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыРозыскУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры