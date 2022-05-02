Гладков рассказал о разрушенном после пожара памятнике в Белгородской области
В Белгородской области в результате пожара на объекте Минобороны РФ разрушен памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.
«Вчера в результате пожара пострадал памятник участникам Великой Отечественной войны. Обязательно его восстановим до 9 мая», - пообещал белгородский губернатор.
Накануне стало известно о пожаре на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Сообщалось, что повреждения получили 7 домов, один человек пострадал.
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