Гладков рассказал о разрушенном после пожара памятнике в Белгородской области

СМИ: полиция Армении в ходе уличных протестов задержала 244 оппозиционных активиста Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении РФ Телефоны премьер-министра Испании и министра обороны подверглись взлому с помощью шпионской программы Шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в РФ Мэрия Москвы: до конца недели в столице сохранится теплая, но облачная погода, местами пройдут небольшие дожди