Гладков рассказал о разрушенном после пожара памятнике в Белгородской области

В Белгородской области в результате пожара на объекте Минобороны РФ разрушен памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор рассказал, когда начнется восстановление семи пострадавших при пожаре домов

«Вчера в результате пожара пострадал памятник участникам Великой Отечественной войны. Обязательно его восстановим до 9 мая», - пообещал белгородский губернатор.

Накануне стало известно о пожаре на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Сообщалось, что повреждения получили 7 домов, один человек пострадал.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ПожарПамятникГубернаторБелгород
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