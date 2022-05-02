Белгородский губернатор рассказал, когда начнется восстановление семи пострадавших при пожаре домов
Восстановление домов, пострадавших в результате пожара на территории объекта Минобороны в Белгородской области, начнется по окончании следственных мероприятий, подрядчик приступит к работам уже 4 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Накануне стало известно о пожаре на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Сообщалось, что повреждения получили 7 домов, один человек пострадал.
В понедельник Гладков вместе с рабочей группой посетил место происшествия в Яковлевском городском округе.
«В хуторе 7 домовладений с различной степенью разрушений, два из них сгорели полностью. После окончания проведения следственных мероприятий сразу начинаем их восстановление. Подрядчик уже найден, и выйдет на объекты 4 мая. Ни одного человека не оставим без помощи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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