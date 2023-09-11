Гладков: От беспилотника никто не пострадал

В результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов Украины в Белгородской области никто не пострадал, сообщил в Telegram губернатор региона Вечяслав Гладков.

Под Белгородом сбили беспилотник самолетного типа

По его словам, фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным домом. На месте работают все оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, Киев пытался совершить террористическую атаку дроном самолетного типа по российским объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаБеспилотники

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