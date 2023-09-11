Гладков: От беспилотника никто не пострадал
11 сентября 202304:01
В результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов Украины в Белгородской области никто не пострадал, сообщил в Telegram губернатор региона Вечяслав Гладков.
По его словам, фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным домом. На месте работают все оперативные службы.
По данным Минобороны РФ, Киев пытался совершить террористическую атаку дроном самолетного типа по российским объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru