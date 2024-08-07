Герасимов: Потери ВСУ в Курской области составили 315 человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Курской области составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, остальные ранены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьРоссия

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