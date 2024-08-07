Герасимов: Потери ВСУ в Курской области составили 315 человек
7 августа 202416:52
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Курской области составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, остальные ранены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Новость дополняется…
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Герасимов: Потери ВСУ в Курской области составили 315 человек
- СМИ: Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани 120 млн рублей
- Установки «VK видео» выросли до 250 тысяч в сутки на фоне замедления YouTube
- Лидер Rammstein Тилль Линдеманн подал в суд на издание Der Spiegel
- Обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов объявили в Сумской области
- Губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области
- Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева
- Путин призвал власти регионов РФ оказать помощь Курской области
- Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области
- Жители Дербента остались без воды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru