Путин призвал власти регионов РФ оказать помощь Курской области
Губернаторы РФ должны поддержать Курскую область и оказать помощь региону, который второй день подвергается обстрелу ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.
«Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане. Очень рассчитываем на вашу поддержку»,- сказал он во время совещания с членами правительства РФ.
Президент также напомнил, что правительство, как исполнительный орган власти, не должно прерывать работу ни на секунду.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что местные власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий, передает «Радиоточка НСН».
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