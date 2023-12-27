Адвокат Добровинский высмеял продюсера Бригады» за миллиардный иск к Ивлеевой

«Если СМИ пишут правду о том, что в иске написано, что эти деньги пойдут на благотворительные цели, - так писать нельзя, потому что нельзя подкупать правосудие. Получается, что если деньги присудят, то они пойдут... Деньги может получить только лицо, подававшее в суд, это 22 человека, которые подписали иск, а все остальное – от незнания юриспруденции и немножко оскорбление суда», - пояснил собеседник НСН.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») с участием звезд шоу-бизнеса прошла в московском клубе Mutabor в ночь с 20 на 21 декабря. Появившиеся в сети фото и видео с мероприятие вызвали возмущение обычных людей и политиков, сравнивших ее с «Содомом и Гоморрой».

На этом фоне сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие участники действа выступили с публичными извинениями, однако, по данным СМИ, с ними уже разрывают рекламные контракты и отменяют концерты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



