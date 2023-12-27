Адвокат Добровинский высмеял продюсера Бригады» за миллиардный иск к Ивлеевой
Иск на миллиард рублей выглядит смешным, при этом его составители оскорбляют суд и пытаются «подкупить правосудие», указывая на благотворительные цели, сказал в эфире НСН адвокат Александр Добровинский.
Суд вряд ли удовлетворит иск на миллиард рублей в отношении блогера Насти Ивлеевой, организовавшей «голую вечеринку», предположил в интервью НСН адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский.
Хамовнический суд Москвы ранее зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, под которым подписались 22 человека. Его инициатором выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Он хочет взыскать с организатора вечеринки в клубе Mutabor 1 млрд рублей, пообещав перечислить эти деньги в государственный фонд «Защитники Отечества».
«Миллиард? Суд спросит, а каким образом эта цифра была выведена? Это придется как-то доказать, но есть и еще одна вещь. Мы все ответственны только за наши слова и поступки. Это частная вечеринка, с которой появились какие-то фотографии. Можно обратиться против этих фотографий, они действительно могут кого-то ущемлять, но не более того. Против частной вечеринки, на которую никого не звали, - нет. Я пессимистично отношусь к перспективе того, что суд примет агрессивное решение в пользу истцов. Миллиард надо обосновать, и это смешно звучит. Мое мнение – это хайп», - сказал Добровинский.
При этом он высказал мнение, что авторы иска пытаются «подкупить правосудие».
«Если СМИ пишут правду о том, что в иске написано, что эти деньги пойдут на благотворительные цели, - так писать нельзя, потому что нельзя подкупать правосудие. Получается, что если деньги присудят, то они пойдут... Деньги может получить только лицо, подававшее в суд, это 22 человека, которые подписали иск, а все остальное – от незнания юриспруденции и немножко оскорбление суда», - пояснил собеседник НСН.
Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») с участием звезд шоу-бизнеса прошла в московском клубе Mutabor в ночь с 20 на 21 декабря. Появившиеся в сети фото и видео с мероприятие вызвали возмущение обычных людей и политиков, сравнивших ее с «Содомом и Гоморрой».
На этом фоне сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие участники действа выступили с публичными извинениями, однако, по данным СМИ, с ними уже разрывают рекламные контракты и отменяют концерты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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