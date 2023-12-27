Ивлеева вновь извинилась за «голую вечеринку» и попросила «второй шанс»
Организовавшая «голую вечеринку» в Москве блогер Анастасия Ивлеева записала новое видео с извинениями после скандального мероприятия. Ролик опубликован в соцсетях Ивлеевой.
Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор», в ней участвовали многие знаменитости, которые в соответствии с дресс-кодом пришли практически голыми. После мероприятия Ивлеева опубликовала видео, в котором извинилась за произошедшее, пояснив, что вечеринка планировалась как презентация фотографий для журнала Playboy. Блогер пообещала направить вырученные за второй день мероприятия средства на благотворительность, отмечает «Свободная пресса».
Ивлеева опубликовала новые извинения за скандальную встречу. В ролике в двух частях продолжительностью более 20 минут блогер заявила, что оказалась «на самом дне», ей стыдно в том числе перед другими участниками мероприятия, которых «отменяют» и лишают рекламных контрактов, пишет Ura.ru. Ивлеева назвала себя карьеристом и отметила, что играет «по законам шоу-бизнеса», но в таких обстоятельствах сложно оценивать свои поступки и решения.
«Я хотела презентовать свой проект, но это можно было сделать по-другому. <...> Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», — заявила блогер.
Ивлеева добавила, что готова «к любым исходам».
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