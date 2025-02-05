«Если по-человечески»: Бактерии поглотят разлившиеся в Черном море нефтепродукты за 4 месяца
Бактериальное разложение нефти, то есть ее переработка путем съедения микроорганизмами, - это классический способ, применяемый при разливах нефтепродуктов, сказал НСН Виктор Данилов-Данильян.
Переработка нефтепродуктов с помощью специальных бактерий применяется везде и всюду, обычно она занимает три-четыре месяца, заявил в эфире НСН научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Заведующий кафедрой генетики, микробиологии и биохимии биологического факультета Кубанского государственного университета (КубГУ), кандидат биологических наук Александр Худокормов ранее рассказал «РБК Краснодар», что ученые вуза после ЧП в Анапе начали искать бактерии, способные утилизировать мазут. Ранее им удавалось находить микроорганизмы, утилизирующие нефть и ряд нефтепродуктов. Данилов-Данильян рассказал, что бактерии регулярно применяются при разливе нефтепродуктов.
«Бактериальное разложение нефти, то есть ее переработка путем съедения микроорганизмами, - это классический способ, применяемый везде и всюду. У нас на севере, на коллекторных сетях, где нефтедобыча идет, это постоянно происходит. Существуют специальные штаммы бактерий, которые делают это быстрее, чем естественные бактерии. Обычно переработка нефтепродуктов бактериями занимает три-четыре месяца. Также есть способ прокладки слоями загрязненного грунта и органики (торф, навоз, солома), которая ускоряет процесс переработки. Получается такой слоеный пирог. Грунтовые воды чистятся только специальными устройствами на станциях водоподготовки», - сказал собеседник НСН.
По его словам, утилизация нефтепродуктов, обнаруженных на побережье Черного моря, будет зависеть от качества возводимых на Кубани полигонов для переработки.
«Сейчас начинают сооружать полигоны для переработки мазута. Оттуда ничего не утечет, там все благополучно соберут, если все делать по-человечески. Так во всем: если делать что-то не по-человечески, начиная от поджаривания мяса, заканчивая строительством космических кораблей, это может плохо кончиться для чего-то, для кого-то или для очень многих», - заключил эксперт.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
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