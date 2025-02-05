«Если по-человечески»: Бактерии поглотят разлившиеся в Черном море нефтепродукты за 4 месяца

Автомобильная дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Более 30 конечных станций для автобусов и электробусов построили и реконструировали в Москве за два года

Число заявок в «Академию инноваторов» выросло в 2,5 раза

Рекомендации по обучению детей с ОВЗ в Москве можно получить онлайн

ВДНХ отметит Международный день женщин и девочек в науке