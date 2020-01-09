Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737
Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эфире НСН отметил, что при отказе одного из двигателей можно было бы завершить полет на другом, но украинские пилоты почему-то не успели этого сделать.
Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение практически через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. По заявлениям представителей МАУ, авиалайнер был новый, всего 3,5 года, а украинский экипаж - опытным. Власти Ирана сразу же заявили, что самолет упал «по техническим причинам» - из-за возгорания в одном из двигателей. Версию теракта или ракетной атаки поначалу исключили и представители Киева в Иране, однако потом пресс-служба украинского МИД убрала эту деталь из сообщения.
Тот факт, что в ночь крушения Boeing 737 ПВО Ирана были приведены в боевую готовность, вызывает дополнительные вопросы. Напомним, власти Ирана тогда же отчитались о ракетных ударах по базам с американскими военными в Ираке – и, вероятно, могли ожидать ответной атаки.
Об этом в эфире НСН упомянул и заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его мнению, в «технической» версии крушения «Боинга» в Иране есть много странностей.
«Почему экипаж не управлял этим самолетом, почему не выполнил маневр захода на аэродром в Тегеране даже при пожаре в одном двигателе – большие вопросы. <…> От потери тяги на одном двигателе или его возгорании самолеты не падают», - заявил эксперт. Он добавил, что модели двигателей Boeing 737 сейчас доработанные и безопасные, и второй двигатель вполне мог бы работать в автономном режиме еще четыре часа.
«"Черные ящики" расшифруют – мы поймем, была ли потеря тяги второго двигателя, почему пилоты не выполнили маневр, отключили ли системы подачи топлива, электричества и воздуха в загоревшийся двигатель», - добавил Юрий Сытник.
Между тем, Иран отказался передавать найденные «черные ящики» представителям Boeing. Эксперты предполагают, что это можно объяснить тем, что Boeing американская компания, а Иран конфликтует с США. Уже известно, что расследование будет проводиться в Иране, и к нему допустят представителей Украины.
При крушении погибли 177 человек, среди которых были украинцы, иранцы, шведы и канадцы. Неназванный представитель спецслужб Канады уже сообщил журналистам Reuters, что подтверждений версии о попадании ракеты нет. Зато якобы есть данные о возможном перегреве двигателя.
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