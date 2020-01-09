Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение практически через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. По заявлениям представителей МАУ, авиалайнер был новый, всего 3,5 года, а украинский экипаж - опытным. Власти Ирана сразу же заявили, что самолет упал «по техническим причинам» - из-за возгорания в одном из двигателей. Версию теракта или ракетной атаки поначалу исключили и представители Киева в Иране, однако потом пресс-служба украинского МИД убрала эту деталь из сообщения.

Тот факт, что в ночь крушения Boeing 737 ПВО Ирана были приведены в боевую готовность, вызывает дополнительные вопросы. Напомним, власти Ирана тогда же отчитались о ракетных ударах по базам с американскими военными в Ираке – и, вероятно, могли ожидать ответной атаки.

Об этом в эфире НСН упомянул и заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его мнению, в «технической» версии крушения «Боинга» в Иране есть много странностей.

«Почему экипаж не управлял этим самолетом, почему не выполнил маневр захода на аэродром в Тегеране даже при пожаре в одном двигателе – большие вопросы. <…> От потери тяги на одном двигателе или его возгорании самолеты не падают», - заявил эксперт. Он добавил, что модели двигателей Boeing 737 сейчас доработанные и безопасные, и второй двигатель вполне мог бы работать в автономном режиме еще четыре часа.