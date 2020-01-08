Что известно о крушении украинского Boeing-737 в Иране?

Лайнер Boeing 737-800 вылетел в Киев из столицы Ирана в 02:42 (05:42 мск) и через две минуты потерпел крушение из-за «технических проблем» вблизи тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Киевский международный аэропорт «Борисполь» долгое время не имел информации о возможном крушении украинского лайнера. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе аэропорта.

Иранские службы спасения обнаружили «черный ящик» разбившего украинского самолета в пригороде Тегерана. Бортовой самописец передан правоохранительным органам, информирует телерадиовещательная корпорация IRIB.

Украинский МИД сообщил, что пассажиры и экипаж погибли.

В СНБО Украины уточнили число пассажиров. На борту находились 168 прошедших регистрацию авиапассажиров и 9 членов экипажа.

Из-за крушения лайнера президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. Он выразил соболезнования семьям погибших, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.