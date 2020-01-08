Что известно о крушении украинского Boeing-737 в Иране?
В Иране потерпел крушение украинский Boeing-737. Никто почти из 180 человек, находившихся на борту не выжил.
Лайнер Boeing 737-800 вылетел в Киев из столицы Ирана в 02:42 (05:42 мск) и через две минуты потерпел крушение из-за «технических проблем» вблизи тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Киевский международный аэропорт «Борисполь» долгое время не имел информации о возможном крушении украинского лайнера. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе аэропорта.
Иранские службы спасения обнаружили «черный ящик» разбившего украинского самолета в пригороде Тегерана. Бортовой самописец передан правоохранительным органам, информирует телерадиовещательная корпорация IRIB.
Украинский МИД сообщил, что пассажиры и экипаж погибли.
В СНБО Украины уточнили число пассажиров. На борту находились 168 прошедших регистрацию авиапассажиров и 9 членов экипажа.
Из-за крушения лайнера президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. Он выразил соболезнования семьям погибших, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
На Украине создана комиссия по расследованию причин катастрофы. Официальные версии пока не оглашают, отмечает ТАСС.
В качестве причины катастрофы рассматривается возгорание двигателя, сообщает посольство Украины в Иране. Отмечается, что версия теракта не рассматривается. Однако заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил в эфире НСН, что «от потери тяги на одном двигателе или его возгорании самолеты не падают». Эксперт не стал исключать, что причиной крушения украинского лайнера может стать напряженная обстановка в регионе.
«Иран находится в состоянии повышенной боевой готовности. Только что отбомбили две американских военных базы в Ираке. Было запущено около десятка ракет. ПВО страны приведена в полную боевую готовность, потому что ждут «ответки» от американцев. Тут взлетает пассажирский самолет. На второй минуте полета самолет почему-то падает», - рассудил летчик.
Установлено, что граждан РФ не было на борту упавшего в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду сообщило посольство РФ в Иране на своей странице в Facebook.
Напомним, в декабре 2019 года компания Boeing объявила о приостановке производства 737 MAX. Ранее стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США не намерено разрешать эксплуатацию 737 MAX до 2020 года.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН назвал систему управления слабым местом Boeing 737.
«Boeing 737 очень старый, хотя он модифицируется. Наверное, это самый массовый самолет гражданской мировой авиации на сегодняшний день. У них есть несколько родимых пятен, в частности система управления не электродистанционная, как у всех последних самолетов, есть особенности управления - включение автопилота и выключение. Более того, у них была проблема с системой установки угла атаки, стабилизатора, она была отчасти исправлена на каких-то самолетах, на каких-то – нет», - пояснил Лукашевич.
Американская корпорация Boeing объявила об отставке Денниса Мюленбурга с постов главного исполнительного директора и главы совета директоров компании. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление Boeing.
С 13 января 2020 года Boeing возглавит действующий председатель совета директоров Дэйв Кэлхун. Перед новым руководством будет стоять задача по «безопасному возвращению» к полетам на этих воздушных судах - самолеты Boeing 737 МАХ не выходят в рейсы с марта 2019 года.
Напомним, авиакатастрофы Boeing 737 MAX произошли 29 октября 2018 года под Джакартой и 10 марта 2019 года во время полета из Эфиопии в Кению. В результате этих происшествий погибли более 300 человек.
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