Названы главные особенности «Лошарика»
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал НСН об особенностях спускаемого аппарата атомной глубоководной станции проекта 10831, пожар на котором унес жизни 14 моряков.
Стали известны личности двух Героев России, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. По данным Telegram-канала Baza, одним из погибших был капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский, получивший звание Героя России около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Вторым погибшим оказался испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин, ставший Героем России в 2018 году. Оба капитана были приписаны к воинской части Петергофа.
Как сообщил источник РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известного как «Лошарик». Об особенностях этого аппарата НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский (слушайте аудио).
«Аппарат аналогичный по принципиальному устройству другим подводным лодкам, если говорить о внутреннем оборудовании. За исключением нетипичного отличия его в том, что прочный корпус из сферических конфигураций, соединенных между собой. Понятно, что рассчитано на большое давление на больших глубинах. Что касается внутреннего оборудования, то оно вполне типично для других подводных лодок. Опять же за тем исключением, что вооружение не установлено на этих аппаратах. Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много», — отметил эксперт.
Напомним, что трагедия произошла в понедельник, 1 июля. Во время рaбот по изучению рельефa днa в одном из отсеков возник пожaр. Он был ликвидировaн силaми экипaжa, однaко во время тушения 14 человек погибли в результaте отрaвления продуктaми горения. Среди них, по предварительным данным, были семь капитанов первого ранга и два Героя России.
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