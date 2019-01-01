Названы главные особенности «Лошарика»

«Аппарат аналогичный по принципиальному устройству другим подводным лодкам, если говорить о внутреннем оборудовании. За исключением нетипичного отличия его в том, что прочный корпус из сферических конфигураций, соединенных между собой. Понятно, что рассчитано на большое давление на больших глубинах. Что касается внутреннего оборудования, то оно вполне типично для других подводных лодок. Опять же за тем исключением, что вооружение не установлено на этих аппаратах. Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много», — отметил эксперт.

Напомним, что трагедия произошла в понедельник, 1 июля. Во время рaбот по изучению рельефa днa в одном из отсеков возник пожaр. Он был ликвидировaн силaми экипaжa, однaко во время тушения 14 человек погибли в результaте отрaвления продуктaми горения. Среди них, по предварительным данным, были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

