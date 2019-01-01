СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, в котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны заявили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Все они отравились продуктами горения. Также отмечалось, что аппарат, на котором произошло ЧП, находится на базе в Североморске. Инцидент произошёл накануне, 1 июля.

В свою очередь, бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с НСН назвал произошедшее личной трагедией.

Добавим, в Минобороны действия экипажа назвали самоотверженными. Благодаря усилиям подводников огонь удалось потушить. В данный момент аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

