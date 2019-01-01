СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, в котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны заявили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Все они отравились продуктами горения. Также отмечалось, что аппарат, на котором произошло ЧП, находится на базе в Североморске. Инцидент произошёл накануне, 1 июля.
В свою очередь, бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с НСН назвал произошедшее личной трагедией.
Добавим, в Минобороны действия экипажа назвали самоотверженными. Благодаря усилиям подводников огонь удалось потушить. В данный момент аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Голикова: Россия катастрофически теряет население
- СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
- Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны
- На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников
- Египет призвал Россию возобновить полёты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду