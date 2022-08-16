СМИ: РФ нанесет удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым
Если Североатлантический альянс начнет военную операцию против Крыма, Москва в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, сообщает китайский портал Sina.
По его данным, так Россия намерена показать миру «последствия своего гнева». Отмечается, что Москва готова к самым решительным мерам. Sina пишет, что США пытаясь за счет России решить свои собственные внутриполитические проблемы, а страны Запада заинтересованы в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 15 августа на Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе».
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