Украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор ЛЭП

Украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередачи, питающие АЭС, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

ФСБ задержала в Липецкой области готовивших теракт украинских диверсантов

В сообщении говорится, что инциденты произошли в Курчатовском районе области 4-го, 9-го и 12-го августа, были подорваны опоры ЛЭП 110, 330 и 750 кВ, что привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

«Через эти опоры Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», - отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что были возбуждены уголовные дела по статье «теракт», ведётся розыск диверсантов и их возможных сообщников.

Ранее сотрудниками ФСБ в Волгоградской области был сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на нефтепроводе, пишут «Известия».


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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:ФСБСпецоперацияУкраинаВзрывКурская Область
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