В Минобороны назвали диверсию причиной детонации боеприпасов в Крыму
Возгорание и детонация боеприпасов на складе военного значения в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее в военном ведомстве заявили, что утром во вторник в районе населенного пункта Майское произошло «возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей» с последующей детонацией боеприпасов. В результате никто серьезно не пострадал.
Как отметили в Минобороны, из-за инцидента был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанции, железнодорожному полотну и нескольким жилым домам.
Ведомство принимает необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.
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