В Минобороны назвали диверсию причиной детонации боеприпасов в Крыму

Ранее в военном ведомстве заявили, что утром во вторник в районе населенного пункта Майское произошло «возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей» с последующей детонацией боеприпасов. В результате никто серьезно не пострадал.

Как отметили в Минобороны, из-за инцидента был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанции, железнодорожному полотну и нескольким жилым домам.

Ведомство принимает необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

