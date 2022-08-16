В Минобороны назвали диверсию причиной детонации боеприпасов в Крыму

Возгорание и детонация боеприпасов на складе военного значения в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога

Ранее в военном ведомстве заявили, что утром во вторник в районе населенного пункта Майское произошло «возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей» с последующей детонацией боеприпасов. В результате никто серьезно не пострадал.

Как отметили в Минобороны, из-за инцидента был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанции, железнодорожному полотну и нескольким жилым домам.

Ведомство принимает необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымМинобороны РФ
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