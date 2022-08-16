Зеленский анонсировал создание «консультативного совета по деоккупации Крыма»
Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что 15 августа на Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».
По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Президент заявил, что ожидает расширения географии, уровня и количества участников. Зеленский отметил, что консультативный совет создан с целью «координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы"».
Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.
Журналист Доменико Куирико в своей статье для итальянской газеты La Stampa заявил, что последствия возможного нападения украинской армии на Крым российские власти воспримут гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Госдеп: конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань
- СМИ: глава ФБР мог использовать самолеты ведомства для личных целей
- Исследование: ядерная война РФ и США может привести к гибели более пяти миллиардов людей
- В Microsoft заявили о «российской» киберугрозе, цель которой - НАТО
- Госдеп призвал отпустить Грайнер
- Экс-разведчик: США захотели отвлечь внимание России от Украины
- Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров
- Зампостпреда Британии в ООН не знает о плане уничтожить Крымский мост
- Обжаловано продление ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой
- МИД Литвы указал на необходимость общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru