Зеленский анонсировал создание «консультативного совета по деоккупации Крыма»

По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Президент заявил, что ожидает расширения географии, уровня и количества участников. Зеленский отметил, что консультативный совет создан с целью «координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы"».

Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.

Журналист Доменико Куирико в своей статье для итальянской газеты La Stampa заявил, что последствия возможного нападения украинской армии на Крым российские власти воспримут гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.

