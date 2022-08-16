Зеленский анонсировал создание «консультативного совета по деоккупации Крыма»

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что 15 августа на Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

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По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Президент заявил, что ожидает расширения географии, уровня и количества участников. Зеленский отметил, что консультативный совет создан с целью «координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы"».

Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.

Журналист Доменико Куирико в своей статье для итальянской газеты La Stampa заявил, что последствия возможного нападения украинской армии на Крым российские власти воспримут гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский
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