Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона

Россия способна провести операцию по подъему беспилотника, однако необходимо обеспечить безопасность экспедиции, отметил адмирал.

Он обратил внимание на угрозу со стороны Украины. По его мнению, Киев может направить к месту проведения операции подводных диверсантов и беспилотники.

Американский дрон упал в Черное море 14 марта. Аппарат резко маневрировал и потерял управляемость.

Рядом с американским БПЛА находились российские истребители. Они не применяли оружие против дрона,

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что на фоне инцидента с беспилотником Россия должна отстоять свой суверенитет, пишет НСН.

