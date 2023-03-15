Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона

Подъем упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 несет риски, считает бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря

Россия способна провести операцию по подъему беспилотника, однако необходимо обеспечить безопасность экспедиции, отметил адмирал.

Он обратил внимание на угрозу со стороны Украины. По его мнению, Киев может направить к месту проведения операции подводных диверсантов и беспилотники.

Американский дрон упал в Черное море 14 марта. Аппарат резко маневрировал и потерял управляемость.

Рядом с американским БПЛА находились российские истребители. Они не применяли оружие против дрона,

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что на фоне инцидента с беспилотником Россия должна отстоять свой суверенитет, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Черное МореРоссияВСУУкраина
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