Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона
Подъем упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 несет риски, считает бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия способна провести операцию по подъему беспилотника, однако необходимо обеспечить безопасность экспедиции, отметил адмирал.
Он обратил внимание на угрозу со стороны Украины. По его мнению, Киев может направить к месту проведения операции подводных диверсантов и беспилотники.
Американский дрон упал в Черное море 14 марта. Аппарат резко маневрировал и потерял управляемость.
Рядом с американским БПЛА находились российские истребители. Они не применяли оружие против дрона,
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что на фоне инцидента с беспилотником Россия должна отстоять свой суверенитет, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Дерипаска заявил о риске кризиса в США для дружественных России стран
- «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
- Шойгу предупредил Остина о рисках эскалации из-за полетов американских дронов
- Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона
- СМИ: рядом с местом взрыва «Северного потока» находился разведывательный корабль ФРГ
- Минпросвещения: отменять ЕГЭ без широкого экспертного обсуждения нельзя
- Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском
- Военкор Сладков сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области
- Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки
- СМИ: банк Credit Suisse попросил помощи у швейцарских регуляторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru