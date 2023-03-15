Патрушев: Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА
Россия на фоне инцидента с беспилотником Соединенных Штатов должна отстоять свой суверенитет. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, России необходимо отстоять свою независимость, о чем говорил президент РФ Владимир Путин.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.
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