Патрушев: Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА

Россия на фоне инцидента с беспилотником Соединенных Штатов должна отстоять свой суверенитет. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в программе «Москва. Кремль. Путин».

Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря

По его словам, России необходимо отстоять свою независимость, о чем говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияНиколай Патрушев
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