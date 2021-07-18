«Ехали на свадьбу - приехали на двойные похороны». Очевидцы – о ДТП с тремя детьми в Москве

Двое детей – из многодетной семьи: Рома 4 лет, умерший в больнице, 9-месячная Вероника. У них есть старшие братья Дима и максим, а также 16-летняя сестра. Родители – «Марина с мужем», рассказывает подробности «Московскому комсомольцу» соседка многодетных супругов. По ее словам, вторым погибшим мальчиком был племянник Марины Сережа.

«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны», - цитирует соседку многодетной семьи издание.

Она же рассказала, что мама и бабушка, которые переводили детей через дорогу, когда на них налетел автомобиль, живы. Бабушке «плохо с сердцем».