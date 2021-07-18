«Ехали на свадьбу - приехали на двойные похороны». Очевидцы – о ДТП с тремя детьми в Москве
Становится все больше подробностей от очевидцев о смертельном ДТП, в котором девушка в автомобиле Mazda сбила троих детей на западе Москвы.
В воскресенье, через два дня после ДТП 16 июля, от полученных повреждений в больнице скончались братья Рома (5 лет) и Сережа (4 года). Их сестра Вероника (9 месяцев) все еще находится под наблюдением врачей. Детей, которые переходили дорогу со взрослыми по нерегулируемому пешеходному переходу около дома 2 на улице Авиаторов, сбила 18-летняя студентка на Mazda Валерия Башкирова. Она нарушила правила движения, не пропустив пешеходов. Девушка получила права в прошлом году, а автомобиль взяла у матери.
Двое детей – из многодетной семьи: Рома 4 лет, умерший в больнице, 9-месячная Вероника. У них есть старшие братья Дима и максим, а также 16-летняя сестра. Родители – «Марина с мужем», рассказывает подробности «Московскому комсомольцу» соседка многодетных супругов. По ее словам, вторым погибшим мальчиком был племянник Марины Сережа.
«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны», - цитирует соседку многодетной семьи издание.
Она же рассказала, что мама и бабушка, которые переводили детей через дорогу, когда на них налетел автомобиль, живы. Бабушке «плохо с сердцем».
По словам очевидца ДТП Олега Севастьянова, иномарка с девушкой-водителем за рулем, протаранила группу людей, пишет «Вечерняя Москва».
«За рулем была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей. Позже сказали, что один из детей скончался, но точно не знаю. Этот ребенок лежал без чувств, второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону. Она объясняла, что произошло, судя по всему», - отметил свидетель ДТП.
По его словам, «ребятишки лежали на обочине», а коляска маленькой Вероники находилась рядом с пешеходным переходом.
По решению Никулинского суда Москвы 17 июля 18-летняя Валерия Башкирова отправилась под домашний арест после того, как сбила на машине на западе Москвы троих детей. Уточняется, что девушка в момент ДТП была трезва.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сказал представитель прокуратуры Москвы в комментарии ТАСС.
Ее адвокат назвал произошедшую трагедию «несчастным случаем», сообщает агентство со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Валерия Лазарева.
Глава комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям России Александр Хинштейн после смерти уже второго из троих сбитых на западе Москвы детей намерен обжаловать через прокуратуру приговор виновной в ДТП девушки. Об этом политик сообщил в своем Twitter.
«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн.
К вечеру воскресенья прокуратура Москвы потребовала «переквалифицировать действия обвиняемой в совершении ДТП в Солнцево и изменить ей меру пресечения», сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что прокуратура столицы не будет передавать дело в главк Следственного комитета Москвы, хотя тот уже дважды просил об этом, сообщает РИА Новости.
Валерии Башкировой грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
На месте ДТП образовался стихийный мемориал, сообщают «Новости Москвы». Люди несут цветы и игрушки.
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