Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил в интервью "Москве 24" рассказал, что не понимает, каким образом он выехал на встречную полосу.
По словам блогера, он ехал со скоростью 80-90 км/ч и считает, что если бы она была больше, от него бы ничего не осталось.
Сейчас он занят решением проблемы помощи пострадавшей в автоаварии сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Бил заявил о готовности продать все свои машины, чтобы оплатить ее лечение. По его словам, с этого можно выручить порядка пяти миллионов рублей.
Резонансное ДТП произошло 1 апреля. Блогер, управляя автомобилем Audi, на огромной скорости на Садовой кольце в районе Смоленской площади вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, водитель которого получила тяжёлые травмы.
Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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