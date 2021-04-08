Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце

Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил в интервью "Москве 24" рассказал, что не понимает, каким образом он выехал на встречную полосу.

По словам блогера, он ехал со скоростью 80-90 км/ч и считает, что если бы она была больше, от него бы ничего не осталось.

Сейчас он занят решением проблемы помощи пострадавшей в автоаварии сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.

Бил заявил о готовности продать все свои машины, чтобы оплатить ее лечение. По его словам, с этого можно выручить порядка пяти миллионов рублей.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля. Блогер, управляя автомобилем Audi, на огромной скорости на Садовой кольце в районе Смоленской площади вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, водитель которого получила тяжёлые травмы.

Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

