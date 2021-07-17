Суд отправил под домашний арест девушку за наезд на троих детей на западе Москвы
По решению Никулинского суда Москвы 18-летняя Валерия Башкирова отправилась под домашний арест после того, как сбила на машине на западе Москвы троих детей. Один из них скончался в больнице.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сказал представитель прокуратуры Москвы в комментарии ТАСС.
Отмечается, что экспертиза не подтвердила у арестованной состояние алкогольного опьянения.
Напомним, инцидент произошел днем в пятницу вблизи жилого дома по улице Авиаторов. Автомобиль Mazda, управляемый девушкой, наехал на детей, вместе со взрослым переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадали девятимесячный малыш, а также дети четырех и пяти лет, отмечает «Свободная пресса».
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