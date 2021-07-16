В Москве девушка на иномарке сбила трех детей на пешеходном переходе
Девушка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, пострадавшие госпитализированы, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел днем в пятницу вблизи жилого дома по улице Авиаторов. Автомобиль наехал на детей, вместе со взрослым переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадали девятимесячный малыш, а также дети четырех и пяти лет, отмечает «Свободная пресса».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
По данным СМИ, за рулем Mazda находилась 19-летняя девушка, которая взяла автомобиль у своей матери. Сообщается, что права она получила около года назад. При этом на счету девушки уже восемь нарушений ПДД, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru