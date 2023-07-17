Взрыв на Крымском мосту: Два человека погибли, пострадал ребенок

Telegram-канал Baza писал, что из-за ударов по мосту один из пролетов рухнул в воду. Позже Минтранс республики опроверг эту информацию, заявив, что со стороны Крыма есть лишь повреждение дорожного полотна моста, однако все конструкции пролетов находятся на своих опорах. Также в ведомстве рекомендовали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом на полуостров и с него, который проходит через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. По данным властей, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в штатном режиме. Движение на Крымском мосту перекрыто, работа паромной переправы и движение поездов приостановлены.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение поездов будет возобновлено до 9:00, а о причинах ЧП дополнительно сообщат правоохранительные органы.

Министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко призвал гостей полуострова оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах, а врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян, в свою очередь, заверила, что республика обеспечена топливом, продовольственными и промтоварами.