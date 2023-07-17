Взрыв на Крымском мосту: Два человека погибли, пострадал ребенок
Власти перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь в больнице.
Около четырех утра 17 июля в СМИ появилась информация об ударах по Крымскому мосту. Очевидцы размещали в соцсетях кадры после звука взрыва около моста. На видео в районе одной из опор виднелся густой дым. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145 опоры моста».
В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также пострадала 14-летняя дочь погибших, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. ребенок находится под присмотром врачей.
Telegram-канал Baza писал, что из-за ударов по мосту один из пролетов рухнул в воду. Позже Минтранс республики опроверг эту информацию, заявив, что со стороны Крыма есть лишь повреждение дорожного полотна моста, однако все конструкции пролетов находятся на своих опорах. Также в ведомстве рекомендовали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом на полуостров и с него, который проходит через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. По данным властей, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в штатном режиме. Движение на Крымском мосту перекрыто, работа паромной переправы и движение поездов приостановлены.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение поездов будет возобновлено до 9:00, а о причинах ЧП дополнительно сообщат правоохранительные органы.
Министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко призвал гостей полуострова оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах, а врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян, в свою очередь, заверила, что республика обеспечена топливом, продовольственными и промтоварами.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
За несколько часов до инцидента на Крымскому мосту командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в соцсетях о подготовке некой «колыбельной». В Главном управлении разведки Украины уже прокомментировали ЧП на Крымском мосту, заявив, что «Крымский мост – конструкция там излишняя».
Примечательно, что ровно год назад зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал Украине Судный день в случае нападения на Крым.
«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», - заявил Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде 17 июля 2022.
До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что угрозы Киева предпринять атаки Крыма или Крымского моста не оставляют России выбора кроме демилитаризации всей Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru