Медведев пригрозил Украине Судным днем в случае атаки на Крым

Власти Украины ожидает Судный день в случае атаки на Крым, от которого будет невозможно укрыться. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции.

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«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что угрозы Киева предпринять атаки Крыма или Крымского моста не оставляют России выбора кроме демилитаризации всей Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаРоссияКрымУкраинаДмитрий Медведев
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