Аксёнов: На Крымском мосту произошло ЧП
17 июля 202304:35
Чрезвычайное положение произошло на Крымском мосту, сообщил в Telegram губернатор региона Сергей Аксёнов.
По его словам, речь идет о 145-ой опоре сооружения. На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.
Движение на Крымском мосту остановлено.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее пробка у Крымского моста выросла до 1,4 тысячи автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru