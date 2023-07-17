Аксёнов: На Крымском мосту произошло ЧП

Чрезвычайное положение произошло на Крымском мосту, сообщил в Telegram губернатор региона Сергей Аксёнов.

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По его словам, речь идет о 145-ой опоре сооружения. На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Движение на Крымском мосту остановлено.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее пробка у Крымского моста выросла до 1,4 тысячи автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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