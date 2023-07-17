Аксенов призвал отдыхающих воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП
Жителям и гостям Крыма необходимо воздержаться от поездок через Крымский мост, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, необходимо выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Движение на мосту остановлено.
Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Как сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков, в Министерстве курортов Республики Крым разворачивают координационный штаб, работает «горяча линия»: 8 (800) 511-80-18.
Отмечается, что туристам окажут помощь и поддержку в связи с ЧП на Крымском мосту.
Напомним, на объекте произошло чрезвычайное происшествие. Речь идет о 145-ой опоре сооружения. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru