Аксенов призвал отдыхающих воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

По его словам, необходимо выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Движение на мосту остановлено.

Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков, в Министерстве курортов Республики Крым разворачивают координационный штаб, работает «горяча линия»: 8 (800) 511-80-18.

Отмечается, что туристам окажут помощь и поддержку в связи с ЧП на Крымском мосту.

Напомним, на объекте произошло чрезвычайное происшествие. Речь идет о 145-ой опоре сооружения. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

