Доцент СПбГУ Соколов попросил передать ему в СИЗО очки для чтения

Задержанный рассказал, что содержится в достойных условиях. Он уточнил, что насилия или угроз в его сторону не было.

Однако, как сообщает РИА ФАН, доцент попросил передать ему очки для чтения. Соколов пояснил, что ему, как ученому, это просто необходимо, чтобы работать, иначе он просто сойдет с ума.

Ранее в Петербурге из реки Мойки в субботу, 9 ноября, вытащили 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, члена научного совета Военно-исторического общества (РВИО) Олега Соколова. Вместе с ним был вынут из воды рюкзак, в котором находился травматический пистолет и две человеческие руки. Историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.

