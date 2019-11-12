Доцент СПбГУ Соколов попросил передать ему в СИЗО очки для чтения
Доцент СПбГУ Олег Соколов, которой обвиняется в умышленном убийстве своей студентки Анастасии Ещенко, рассказал об условиях содержания в СИЗО, пишет RT.
Задержанный рассказал, что содержится в достойных условиях. Он уточнил, что насилия или угроз в его сторону не было.
Однако, как сообщает РИА ФАН, доцент попросил передать ему очки для чтения. Соколов пояснил, что ему, как ученому, это просто необходимо, чтобы работать, иначе он просто сойдет с ума.
Ранее в Петербурге из реки Мойки в субботу, 9 ноября, вытащили 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, члена научного совета Военно-исторического общества (РВИО) Олега Соколова. Вместе с ним был вынут из воды рюкзак, в котором находился травматический пистолет и две человеческие руки. Историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В России начнут конфисковать имущество у родных и друзей коррупционеров
- Стали известны подробности жизни расстрелянных в Забайкалье солдат
- Жителям ДФО попросили вернуть прежний пенсионный возраст
- Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
- FT: Санкции США и ЕС сказываются на освоении нефти и газа в России