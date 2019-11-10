Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев сообщил о том, что в данный момент происходит с его подзащитным. По словам правозащитника, сейчас им даются признательные покaзaния. Кaк уточняет РЕН ТВ, Соколов дaет признaтельные покaзaния, оформив явку с повинной.

При этом Почуев отметил, что в этом деле могут быть смягчaющие обстоятельствуa. Речь идет его нaучной деятельности. По его словaм, преподaвaтель внес «существенный вклaд в рaзвитие отечественной истории».

Cообщалось, что части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ.

Адвокат Тимур Маршани заявил в интервью НСН, что вклад в развитие науки доцента СПбГУ Олега Соколова, которого называют одним из основателей российского общества военно-исторической реконструкции, не является основанием для смягчения приговора за убийство.

«Расчленение связано с жестокостью совершения убийства или актом мести, иным действием, направленным на причинение страданий близким родственникам. Данный преступник хотел избавиться от тела. Он совершил убийство хладнокровное, умышленное и целенаправленное. Значительный вклад в науку, культуру или искусство не относится к перечню оснований для применения смягчающих обстоятельств при вынесении решения суда. Этот человек не Нобелевский лауреат. Он не является исключением из числа всех граждан РФ, в отношении которых осуществляется производство по уголовному делу. Он заурядный преподаватель, который совершил преступление, и должен также заурядно за него ответить», - считает эксперт.

Он напомнил, что к смягчающим обстоятельствам, согласно 61 ст. Уголовного Кодекса, относятся: активное содействие раскрытию преступления, изобличение себя в совершении преступление, признание собственной вины.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН заявил, что при вынесении приговора подозреваемому доценту Соколову предстоит выяснить наличие или отсутствие у него психического расстройства.



