Разоблачитель профессора Соколова: «Дружка Мединского» покрывали годами

В Петербурге из реки Мойки в субботу, 9 ноября, вытащили 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, члена научного совета Военно-исторического общества (РВИО) Олега Соколова. Вместе с ним был вынут из воды рюкзак, в котором находился травматический пистолет и две человеческие руки. В то время как нетрезвого доцента доставили в больницу с переохлаждением, в его квартире следствие нашло расчлененное женское тело и окровавленную пилу.

Историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.

«Это практически круговая порука в СПбГУ. Они не хотят сдавать ни одного дружка гражданскому обществу, потому что он, возможно, расскажет другие нелицеприятные факты о них, они ведь сами люди не с идеальной биографией. Также он [Соколов] дружок Мединского (министр культуры РФ), во всяком случае им был. Мединский рекламировал у себя в Twitter Соколова, последний состоял в обществе, которому близок Мединский (Владимир Мединский является председателем РВИО, куда входил Соколов – прим. НСН)», - сказал Понасенков.

Собеседник НСН добавил, что правоохранительным органам необходимо подвергнуть доскональной проверке все окружение Олега Соколова, которое причастно к военно-исторической реконструкции.

«Нужно начинать с этой его квази-организации, с его ряженых. Напомню, что именно один из этих ряженых, который фактически является адъютантом Соколова, носит ему тапочки - некий Сабир Еникеев, избил в кровь студента, который задал вопрос о плагиате из моих работ – об этом есть видео в интернете. Эти ряженные, по всей видимости, подчиняются ему как сиру, императору. Возможно, некоторые из них не подчиняются так законам Российской Федерации, как его мановению, и это тоже видно из видео в интернете», - пояснил историк.

На вопрос можно ли охарактеризовать данную организацию как секту. Евгений Понасенков решительно ответил: «Конечно».

«Я сейчас готовлю открытое заявление генеральному прокурору, я уверен, что это нужно проверять. Очень серьезно каждого участника этого сообщества вокруг Олега, все их переговоры, связи требуют проверки», - считает он.

Собеседник НСН напомнил о заявлении в прокуратуру президента Международной военно-исторической ассоциации Александра Вальковича после «дебоша» на реконструкции Бородинского сражения.