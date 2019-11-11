Разоблачитель профессора Соколова: «Дружка Мединского» покрывали годами
Историк Евгений Понасенков в эфире НСН предположил, почему неоднократно замеченный в неадекватном поведении доцент всегда выходил сухим из воды.
В Петербурге из реки Мойки в субботу, 9 ноября, вытащили 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, члена научного совета Военно-исторического общества (РВИО) Олега Соколова. Вместе с ним был вынут из воды рюкзак, в котором находился травматический пистолет и две человеческие руки. В то время как нетрезвого доцента доставили в больницу с переохлаждением, в его квартире следствие нашло расчлененное женское тело и окровавленную пилу.
Историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.
«Это практически круговая порука в СПбГУ. Они не хотят сдавать ни одного дружка гражданскому обществу, потому что он, возможно, расскажет другие нелицеприятные факты о них, они ведь сами люди не с идеальной биографией. Также он [Соколов] дружок Мединского (министр культуры РФ), во всяком случае им был. Мединский рекламировал у себя в Twitter Соколова, последний состоял в обществе, которому близок Мединский (Владимир Мединский является председателем РВИО, куда входил Соколов – прим. НСН)», - сказал Понасенков.
Собеседник НСН добавил, что правоохранительным органам необходимо подвергнуть доскональной проверке все окружение Олега Соколова, которое причастно к военно-исторической реконструкции.
«Нужно начинать с этой его квази-организации, с его ряженых. Напомню, что именно один из этих ряженых, который фактически является адъютантом Соколова, носит ему тапочки - некий Сабир Еникеев, избил в кровь студента, который задал вопрос о плагиате из моих работ – об этом есть видео в интернете. Эти ряженные, по всей видимости, подчиняются ему как сиру, императору. Возможно, некоторые из них не подчиняются так законам Российской Федерации, как его мановению, и это тоже видно из видео в интернете», - пояснил историк.
На вопрос можно ли охарактеризовать данную организацию как секту. Евгений Понасенков решительно ответил: «Конечно».
«Я сейчас готовлю открытое заявление генеральному прокурору, я уверен, что это нужно проверять. Очень серьезно каждого участника этого сообщества вокруг Олега, все их переговоры, связи требуют проверки», - считает он.
Собеседник НСН напомнил о заявлении в прокуратуру президента Международной военно-исторической ассоциации Александра Вальковича после «дебоша» на реконструкции Бородинского сражения.
«Олег стал подвергать опасности жизни граждан, там был страшный дебош, который мог закончится гибелью многих людей. В прокуратуру было написано, но дело было не заведено, как и дело об избиении студентов не заведено и замято. Я думаю, у этих с большими комплексами ребят псевдо-мужикастых [участников военно-исторической реконструкции] на среднем и низовом уровне в полиции есть очень серьезные связи, что также нужно проверить, в частности, все их телефонные разговоры за последние два года. Потому что мне поступали угрозы физической расправы, Антону - избитому студенту - тоже поступали угрозы, у подъезда дежурили. У меня это началось после того, как его [Соколова] обвинили, что он украл мои идеи. А буквально на днях один из реконструкторов разместил в интернете пост, где написал, что "Олег все-равно великий человек, убил или не убил – это крутой характер и, мы должны уважать это», - рассказал Понасенков.
Напомним, историки долгое время судились между собой, поскольку Евгений Понасенков утверждал, что Олег Соколов украл его исторические концепции и выдал за собственные исследования. 29 октября этого года суд принял решение в пользу истца. На своем YouTube-канале Понасенков размещал собранные им для суда доказательства плагиата и документы о прошлом Соколова. При этом, Панасенков не считает, что решение суда как-то сказалось на психологическом состоянии доцента СПбГУ.
«Конечно, как человека с манией величия, наверное, его это как-то "долбануло". Но мы все знаем заявление девушки, которую, по ее утверждению, он избил десять лет назад на съёмной квартире – связал, бил и в грудь, и в живот, в голову ногами, обещал, что убьёт и так далее. Это было десять лет назад, тогда никакого поражения в суде у него не было, как и на Бородинском поле, где он устроил дебош, и, когда студентов избивали», - сказал историк.
При этом он призвал проверить и обстоятельства смерти первой жены Соколова, которая ушла из жизни в очень юном возрасте.
«Интересно еще узнать, как ушла из жизни одна из его жен, с которой он познакомился в школе еще. Это требует тщательной проверки. Я думаю, что, если человек скотина, то он скотина всегда», - заключил собеседник НСН.
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный дал признaтельные покaзaния и ему оформили явку с повинной. При этом Почуев отметил, что в этом деле могут быть смягчaющие обстоятельствa. Речь идет о его нaучной деятельности - преподaвaтель внес «существенный вклaд в рaзвитие отечественной истории».
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