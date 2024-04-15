Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест
Тверской суд Москвы избрал для блогера Дмитрия Портнягина меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Предпринимателя подозревают в неуплате налогов и отмывании денежных средств.
По версии Следственного комитета, Портнягин и его супруга в 2018-2020 годах не заплатили налоги на сумму свыше 124 миллионов рублей. Также образовалась задолженность по пеням и штрафам на общую сумму 64 миллиона.
Ранее сообщалось, что адвокаты Портнягина просили суд отпустить их подзащитного под залог в размере 10 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru