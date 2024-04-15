Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Предпринимателя подозревают в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

По версии Следственного комитета, Портнягин и его супруга в 2018-2020 годах не заплатили налоги на сумму свыше 124 миллионов рублей. Также образовалась задолженность по пеням и штрафам на общую сумму 64 миллиона.

Ранее сообщалось, что адвокаты Портнягина просили суд отпустить их подзащитного под залог в размере 10 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

