Медведев: Для врагов России Дуров — русский и потому опасный

Российский бизнесмен, основатель Telegram Павел Дуров, задержанный накануне во Франции, для врагов России является русским и поэтому опасным человеком. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что создатель другой известной соцсети, американский медиамагнат Марк Цукерберг, который сотрудничает с ФБР, для Запада не так опасен.

«Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без родины. Он думал, что самые большие проблемы у него в России», - сказал политик, добавив, что отечество не выбирают.