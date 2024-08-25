Медведев: Для врагов России Дуров — русский и потому опасный
Российский бизнесмен, основатель Telegram Павел Дуров, задержанный накануне во Франции, для врагов России является русским и поэтому опасным человеком. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что создатель другой известной соцсети, американский медиамагнат Марк Цукерберг, который сотрудничает с ФБР, для Запада не так опасен.
«Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без родины. Он думал, что самые большие проблемы у него в России», - сказал политик, добавив, что отечество не выбирают.
Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа в одном из частных аэропортов Франции прямо у трапа его личного самолета. Бизнесмен прилетел туда с охранником и некой девушкой.
Основателя Telegram обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. У Дурова есть гражданство Франции, поэтому его вряд ли выдадут России.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за арестом Дурова стоят США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru