Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков

Создатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, сообщила прокуратура Парижа.

Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова

Среди других обвинений — администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, отказ в передаче ключей шифрования, совершение преступлений в составе группы лиц, отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.

Ранее суд Парижа вынес решение о надзоре над Дуровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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