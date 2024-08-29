Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков
29 августа 202400:01
Создатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, сообщила прокуратура Парижа.
Среди других обвинений — администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, отказ в передаче ключей шифрования, совершение преступлений в составе группы лиц, отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.
Ранее суд Парижа вынес решение о надзоре над Дуровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru