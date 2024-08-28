СМИ: На Дурова подали в суд за насилие над ребенком

По данным издания, предполагаемая мать троих детей Дурова Ирина Болгар еще в марте прошлого года подала на него иск в суд Швейцарии. Девушка обвиняет его в том, что он пять раз применил насилие к их семилетнему сыну в период с 2021 по 2022. Как утверждается, ребенок получил травмы головы, сотрясения мозга и начал страдать нарушениями сна. В качестве доказательств Болгар предоставила переписки с Дуровым и справку, подтверждающую тревожное расстройство сына. Изначально Женевский суд отказался рассматривать дело, потому что заявление было подано только через три месяца после последнего предполагаемого случая насилия. Но после апелляции суд начал уголовное производство.



При этом вскоре после жалобы о насилии Болгар также подала гражданский иск к Дурову о неуплате алиментов. По ее словам, он перестал выплачивать 167,5 тысячи долларов в месяц. Представитель бизнесмена отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил дело об алиментах, но не стал отвечать на вопросы об их общих детях. Впрочем, детали публичных материалов дела позволяют идентифицировать Дурова как ответчика: суд указал годы рождения детей, номер дела об опеке над детьми и место жительства предпринимателя в ОАЭ.



По версии Болгар, она познакомилась с Дуровым еще в 2012 году, когда они оба жили в России. Через полгода они переехали в Петербург, где у них родилось трое детей. Пара не стала официально регистрировать брак. После расставания в 2018 году дети остались жить с матерью, а Дуров обязался выплачивать алименты. Спустя год Болгар с детьми переехала в Латвию, а затем в Швейцарию. Дети продолжали видеться с отцом в Швейцарии и Дубае, но в сентябре 2022 года Дуров перестал навещать их, а затем и перестал выплачивать алименты.

Ранее Болгар рассказала, что жила с ним «в гражданском браке» в Санкт-Петербурге, потому что у предпринимателя были причины не вступать в брак, напоминает RT.

