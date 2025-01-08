В Перми возбудили дело после сообщений о массовом отравлении людей

Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после появления сведений о массовом отравлении покупателей в пекарне в Перми. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о зарегистрированных в Перми с 30 декабря неединичных случаях острой кишечной инфекции. Пострадавшие горожане связывали заражение с употреблением блюд из сети пекарен «Хлебница» (ИП Ю.В. Гагарина). Предварительно, у заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.

«По информации в СМИ о массовом отравлении... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в СК.

Точное число потерпевших устанавливается. В ближайшее время правоохранители осмотрят пекарни, допросят руководство и пострадавших.

Ранее массовое отравление зафиксировали на базе отдыха «Сказка» в Омске, за помощью медиков обратились 25 человек, 17 госпитализировали, пишет «Свободная пресса».

