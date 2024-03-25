Депутат Матвеев призвал ввести визовый режим с Таджикистаном

«След ИГ несколько не вписывается в концепцию мультикультурализма, которой по-прежнему заражено российское правительство, как и большинство европейских. Официально считается, что задержанные террористы были игрушкой в руках украинских спецслужб и действовали за деньги. Но на видео от первого лица слышны крики “Аллах Акбар”, перевод слов на видеозаписи не оставляет сомнений в том, что, помимо финансовой заинтересованности и возможной связи с западными или украинскими спецслужбами, эти люди также были заряжены идеологически. Больше всего мигрантов в Россию прибывает как раз из Таджикистана, они же получают здесь гражданство, в том числе по программе переселения соотечественников. Выход из ситуации — введение визового режима, можно даже со всеми, кроме Белоруссии и Казахстана, чтобы никому обидно не было. Пересмотреть нужно и соглашение о двойном гражданстве,», — сказал Матвеев.

Также парламентарий потребовал тотально ужесточить контроль над мигрантами.

«Государство в лице специальных органов всегда должно знать, где находится гражданин, чем он занят, в идеале — что у него в голове. Для этого надо иметь доступ к переписке мигрантов, наши органы должны владеть соответствующими языками. Особенно это касается стран, граждане которых подвержены влиянию различных радикальных религиозных течений. Таджикистан в этом плане — одно из наиболее уязвимых государств, потому что он граничит с Афганистаном. Многие этнические таджики традиционно жили в Афганистане, там идет переплетение с афганскими радикальными группировками», — добавил собеседник НСН.

Депутат отметил, что молодое поколение таджиков настроено враждебно по отношению к россиянам.

«Таджикистан в свое время не пожелал быть в одном государстве с Россией, там были проведены достаточно серьезные этнические чистки в 1990-е годы, если не назвать их резней. Поэтому поколение тех, кто совершил этот теракт, не имеет никакого отношения к советскому Таджикистану, многие даже по-русски не говорят. Поэтому говорить о наличии у них какого-то единства с Россией не приходится. Это в высокой степени религиозная республика, там отсутствует коммунистическая партия. Более того, поколение, которое выросло в Таджикистане, никаких симпатий к СССР не испытывает: есть только враждебные рассуждения про колонизаторов и про империю. А вот влияние Афганистана, влияние радикальных учений очевидно», — подчеркнул парламентарий.

В заключение Матвеев обратил внимание на резонансные заявления официальных лиц Таджикистана.