Депутат Матвеев призвал ввести визовый режим с Таджикистаном
Молодое поколение граждан Таджикистана не испытывает симпатии к России, зато очень тесно контактирует с соседним Афганистаном и подвержено влиянию радикальных учений, сказал НСН Михаил Матвеев.
После теракта в «Крокус Сити Холле» правительство России должно отказаться от концепции мультикультурализма, ввести визовый режим с Таджикистаном и максимально ужесточить контроль над мигрантами. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через соцсети проповедники ИГ (запрещенная в России террористическая организация), превратив в фанатиков за 2-3 недели. Версию издания также подтверждают показания одного из задержанных.
При этом ни Следственный комитет, ни МВД России официально не называли гражданство задержанных. Официальный представитель МВД Ирина Волк лишь опровергала, что они имели российское гражданство. Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы чётко обозначил, что гражданином Таджикистана является один задержанный, Мирзоев. Про таджикское гражданство остальных задержанных пишет РИА Новости.
Матвеев указал на необходимость введения визового режима с Таджикистаном.
«След ИГ несколько не вписывается в концепцию мультикультурализма, которой по-прежнему заражено российское правительство, как и большинство европейских. Официально считается, что задержанные террористы были игрушкой в руках украинских спецслужб и действовали за деньги. Но на видео от первого лица слышны крики “Аллах Акбар”, перевод слов на видеозаписи не оставляет сомнений в том, что, помимо финансовой заинтересованности и возможной связи с западными или украинскими спецслужбами, эти люди также были заряжены идеологически. Больше всего мигрантов в Россию прибывает как раз из Таджикистана, они же получают здесь гражданство, в том числе по программе переселения соотечественников. Выход из ситуации — введение визового режима, можно даже со всеми, кроме Белоруссии и Казахстана, чтобы никому обидно не было. Пересмотреть нужно и соглашение о двойном гражданстве,», — сказал Матвеев.
Также парламентарий потребовал тотально ужесточить контроль над мигрантами.
«Государство в лице специальных органов всегда должно знать, где находится гражданин, чем он занят, в идеале — что у него в голове. Для этого надо иметь доступ к переписке мигрантов, наши органы должны владеть соответствующими языками. Особенно это касается стран, граждане которых подвержены влиянию различных радикальных религиозных течений. Таджикистан в этом плане — одно из наиболее уязвимых государств, потому что он граничит с Афганистаном. Многие этнические таджики традиционно жили в Афганистане, там идет переплетение с афганскими радикальными группировками», — добавил собеседник НСН.
Депутат отметил, что молодое поколение таджиков настроено враждебно по отношению к россиянам.
«Таджикистан в свое время не пожелал быть в одном государстве с Россией, там были проведены достаточно серьезные этнические чистки в 1990-е годы, если не назвать их резней. Поэтому поколение тех, кто совершил этот теракт, не имеет никакого отношения к советскому Таджикистану, многие даже по-русски не говорят. Поэтому говорить о наличии у них какого-то единства с Россией не приходится. Это в высокой степени религиозная республика, там отсутствует коммунистическая партия. Более того, поколение, которое выросло в Таджикистане, никаких симпатий к СССР не испытывает: есть только враждебные рассуждения про колонизаторов и про империю. А вот влияние Афганистана, влияние радикальных учений очевидно», — подчеркнул парламентарий.
В заключение Матвеев обратил внимание на резонансные заявления официальных лиц Таджикистана.
«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон значительную часть своего телефонного звонка Владимиру Путину посвятил рассуждениям о том, что преступники не имеют национальности, вероисповедания, родины. Напомню, что до этого, когда начали всплывать какие-то фамилии террористов, МИД Таджикистана открестился от того, что преступники являются гражданами Таджикистана. Когда же эта информация подтвердилась, Рахмон заявил о том, что у террористов нет родины, нет национальности. В то же время таджикский лидер в своем выступлении у себя на родине сделал очень интересное заявление о том, что за последние три года 22 гражданина Таджикистана принимали участие в террористических актах в десяти странах мира, и призвал к более тщательной работе по предотвращению радикальных течений и учений. Выходцы из Таджикистана только за последний период совершили теракты в Стамбуле, в Испании, в Иране, по-моему, их задержали при подготовке терактов во Франции», — резюмировал он.
Руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова также отметила, что у нападавших на "Крокус Сити Холл" нет религии, достоинства и национальности, передает NEWS.RU.
Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов заявил, что смертную казнь в России нужно ввести для террористов, сексуальных маньяков, а также за шпионаж и измену Родине.
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