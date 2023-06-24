Блокпосты, мосты, гранатомёты: Москва готовится встретить мятежный «Вагнер»

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, объявил 26 июня выходным днем в Москве из-за сложной ситуации. Градоначальник предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах столицы.



В связи с режимом контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы могут быть введены ограничения, в том числе на использование личного автотранспорта, предупредила столичная прокуратура.



«Действующим законодательством в целях обеспечения безопасности предусмотрен ряд обязательных для исполнения гражданами и организациями ограничений в ходе режима КТО, в том числе связанных с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра», — говорится в сообщении ведомства.



Собянин также попросил жителей и гостей столицы своевременно обращаться на линию 112 в случае каких-либо происшествий, передает «Радиоточка НСН».