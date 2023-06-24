Блокпосты, мосты, гранатомёты: Москва готовится встретить мятежный «Вагнер»

На подъезде к Москве выставили блокпосты с гранатометами, вертолёты патрулируют небо над столицей, а в Подмосковье перекрывают трассы и разводят мосты.

Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву, сообщает РИА Новости. В частности, на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР. Очевидцы в Медведково, Новой Москве, Ясенево и Раменском заметили вертолеты, патрулирующие небо над московским регионом. По улицам Москвы разъезжают бронетранспортеры. В социальных сетях также публикуют фотографии бойцов Росгвардии в полном обмундировании, сидящих в засаде на Каширском шоссе на юге столицы.

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Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, объявил 26 июня выходным днем в Москве из-за сложной ситуации. Градоначальник предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах столицы.

В связи с режимом контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы могут быть введены ограничения, в том числе на использование личного автотранспорта, предупредила столичная прокуратура.

«Действующим законодательством в целях обеспечения безопасности предусмотрен ряд обязательных для исполнения гражданами и организациями ограничений в ходе режима КТО, в том числе связанных с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра», — говорится в сообщении ведомства.

Собянин также попросил жителей и гостей столицы своевременно обращаться на линию 112 в случае каких-либо происшествий, передает «Радиоточка НСН».

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Злоумышленники не дремлют и обрывают телефоны силовикам сообщениями о фейковом минировании — в основном, «минируют» музеи и торговые центры. Целью таких махинаций является желание максимально раздергать и дезорганизовать сотрудников правоохранительных органов. При этом, обстановка в Москве остается абсолютно спокойной.

В Московской области также ввели ряд ограничений в связи с режимом КТО. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Уточняется, что в Подмосковье до 1 июля запрещаются массовые мероприятия на открытом воздухе, а также в образовательных учреждениях.

Московская область тоже готовится к незваным гостям от «Вагнера». Так, трассы, ведущие в Москву, перекрывают. На ряде участков дорог специально повреждают дорожное полотно эскалаторами, чтобы оставить движение военных колонн «оркестрантов». В подмосковной Коломне перекрыли движение на Митяевском мосту через Москву-реку, который находится в 120 км от столицы. В Минтрансе ранее предупреждали, что ограничено движение по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Также перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал такие действия предательством, отметив, что будут приняты все меры по пресечению мятежа.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Московская ОбластьМосква

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