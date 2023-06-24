Собянин объявил 26 июня выходным днем в Москве из-за сложной ситуации

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - написал мэр.

Москвичам рекомендовано воздерживаться от поездок по городу. Градоначальник предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах столицы. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул глава столицы.



Собянин также попросил жителей и гостей столицы своевременно обращаться на линию 112 в случае каких-либо происшествий, передает «Радиоточка НСН».

