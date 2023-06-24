Парк «Сокольники» в Москве закрыли до особого распоряжения

Парк «Сокольники» на востоке столицы закрыли до особого распоряжения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника парка.

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Отмечается, что всех горожан выводят с территории. Кроме того, было включено оповещение о закрытии парка.

Ранее, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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