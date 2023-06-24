Парк «Сокольники» в Москве закрыли до особого распоряжения
24 июня 202317:09
Парк «Сокольники» на востоке столицы закрыли до особого распоряжения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника парка.
Отмечается, что всех горожан выводят с территории. Кроме того, было включено оповещение о закрытии парка.
Ранее, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
- Путин разрешил призывать осужденных на службу по контракту
- Минтранс приостанавливает автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростов
- Парк «Сокольники» в Москве закрыли до особого распоряжения
- Сальдо попросил Пригожина остановиться
- После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение
- Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей
- Руденя предложил Пригожину взять пример с участника ГКЧП Пуго
- США обсудили с Евросоюзом и странами G7 ситуацию в России
- Прокуратура напомнила об ответственности за распространения фейков во время КТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru