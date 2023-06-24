Минтранс приостанавливает автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростов
24 июня 202317:19
С 25 июня приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростовскую область. Об этом сообщает Минтранс республики.
Отмечается, что рейсы будут возобновлены после нормализации обстановки в регионах.
Ранее Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что «Вагнер» планирует захват Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru