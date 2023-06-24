Минтранс приостанавливает автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростов

С 25 июня приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростовскую область. Об этом сообщает Минтранс республики.

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Отмечается, что рейсы будут возобновлены после нормализации обстановки в регионах.

Ранее Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что «Вагнер» планирует захват Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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