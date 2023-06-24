В Подмосковье до 1 июля запретили проведение ряда мероприятий
24 июня 202319:07
В Московской области до 1 июля запрещаются массовые мероприятия на открытом воздухе, а также в образовательных учреждениях.
Соответствующие постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев. Ограничения в образовательных учреждениях также распространяются на мероприятия в помещениях.
Исключение составляют официальные мероприятия, либо организованные органами власти Подмосковья.
Ранее днем мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем в связи с неспокойной обстановкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru