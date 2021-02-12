«Сложился как карточный домик». Почему взорвался супермаркет во Владикавказе?

Во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит». По словам очевидцев ЧП, в результате произошедшего трехэтажное здание полностью разрушилось. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси.

Подробности произошедшего уточняются. Найти жертв под завалами пока не удалось. Из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах.

«В результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета "Магнит". По предварительным данным внутри был только охранник, он погиб», - сообщил собеседник агентства «Интерфакс». Официальные органы пока не подтвердили информацию о погибшем.

«Как карточный домик сложился», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии. На месте взрыва работают около 120 сотрудников экстренных служб.

Специалисты в региональном МЧС предполагают, к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. По их словам, могла произойти детонация газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования.

Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов в эфире НСН рассказал, что в последнее время участились случаи, когда из-за самовольных перепланировок страдает конструкция домов.

«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа. На то, чтобы этого не допустить, и направлены подобные проверки. Есть порядок согласования перепланировок. Да, это неудобно и многим не нравится, но это необходимо. Контролирующие службы должны работать постоянно, а не раз в год массово вдруг проверять все квартиры сразу. Сейчас в Госдуме есть закон о техучете – возрождении служб бюро технической инвентаризации. Президент уже дал поручение вернуть эти службы», - отметил он.

Ранее в феврале в подмосковном Щелкове из-за утечки газа в квартире погибли четырехлетний ребенок и его родители. Трагедия произошла в конце минувшей недели. По имеющейся информации, члены семьи не почувствовали запаха газа из-за потери обоняния от COVID-19. По одной из версий, утечка произошла из-за неправильно установленной газовой колонки и плохой вентиляции в квартире.