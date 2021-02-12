«Сложился как карточный домик». Почему взорвался супермаркет во Владикавказе?

Предварительной причиной происшествия в столице Северной Осетии назван взрыв газа, число пострадавших пока не установлено.

Во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит». По словам очевидцев ЧП, в результате произошедшего трехэтажное здание полностью разрушилось. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси.

Подробности произошедшего уточняются. Найти жертв под завалами пока не удалось. Из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах.

«В результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета "Магнит". По предварительным данным внутри был только охранник, он погиб», - сообщил собеседник агентства «Интерфакс». Официальные органы пока не подтвердили информацию о погибшем.

«Как карточный домик сложился», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии. На месте взрыва работают около 120 сотрудников экстренных служб.

Специалисты в региональном МЧС предполагают, к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. По их словам, могла произойти детонация газовоздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования.

Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов в эфире НСН рассказал, что в последнее время участились случаи, когда из-за самовольных перепланировок страдает конструкция домов.

«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа. На то, чтобы этого не допустить, и направлены подобные проверки. Есть порядок согласования перепланировок. Да, это неудобно и многим не нравится, но это необходимо. Контролирующие службы должны работать постоянно, а не раз в год массово вдруг проверять все квартиры сразу. Сейчас в Госдуме есть закон о техучете – возрождении служб бюро технической инвентаризации. Президент уже дал поручение вернуть эти службы», - отметил он.

Ранее в феврале в подмосковном Щелкове из-за утечки газа в квартире погибли четырехлетний ребенок и его родители. Трагедия произошла в конце минувшей недели. По имеющейся информации, члены семьи не почувствовали запаха газа из-за потери обоняния от COVID-19. По одной из версий, утечка произошла из-за неправильно установленной газовой колонки и плохой вентиляции в квартире.

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После трагедии, произошедшей в Подмосковье, президент Общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой рассказал о том, как обезопасить себя при использовании газового оборудования. Кроме того, он напомнил, какие способы определения утечки газа существуют, и рассказал, что существуют датчики-газоанализаторы, которые работают от батарейки и сигнализируют в случае повышения концентрата.

«15% концентрата газа – это уже опасно. Любая искра – и будет взрыв. Датчик на батарейках стоит примерно полторы тысячи рублей. Можете приклеить его возле плиты. Его хватит приблизительно на два года. Есть аварийные системы, которые в случае превышения концентрации газа автоматически перекрывают плиту. Такая система может прислать вам оповещение на мобильный телефон. Вместе с установкой это будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Наверное, это не всем по карману», - заявил эксперт.

Также президент Общественной организации «За безопасный город» отметил, что в том случае, если нет возможности поставить датчики, можно пощупать примыкание труб рукой. Чувствуется холодок – значит, это утечка. Ещё один старый способ – мыльный раствор. Можете проверить примыкание труб, и если есть пузыри, то, соответственно, есть утечка. Кроме того, Янковой заявил, что желательно раз в год проводить техническое обслуживание газового оборудования. Эти работы выполняет управляющая компания.

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ФОТО: vk.com © ЧП / Владикавказ
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