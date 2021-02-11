Перевод стрелок! Ветеран ФСБ об возможности терактов на митингах

«Это может быть и просто перевод стрелок на какую-то другую организацию, чтобы отвести от себя подозрения. Ситуацию надо держать на контроле. Каждый день могут угрожать по абсолютно разным направлениям. И в отношении МВД, и в отношении протестующих. Во время горячих фаз, например, во время первой и второй чеченской кампании, постоянно все были наготове, работали и пахали. И это при том, что особо и не угрожал никто, но все равно знали, что что-то может быть. А тут получается, что они (источники в правоохранительных органах - прим. НСН) предупреждают, и мы должны собраться», - заключил бывший глава антитеррористического подразделения ФСБ.

Между тем, в Норильске сегодня задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который занимался вербовкой лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства мужчины нашли средства связи, электронные носители информации, экстремистскую литературу.

В то же время Центр общественных связей ФСБ не подтвердил и не опроверг информацию о том, что террористы якобы готовят теракты на несогласованных акциях в России.





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