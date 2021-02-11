Перевод стрелок! Ветеран ФСБ об возможности терактов на митингах
Экс-глава антитеррористического подразделения ФСБ в эфире НСН заявил, что по предотвращению таких угроз должно активно работать МВД, но эта «работа идет на низком уровне».
Террористы, подконтрольные запрещенной в России организации «Хаят Тахрир аш-Шам», готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. Об этом сообщили неназванные источники информагентств в правоохранительных органах. По их словам, уже ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН заявил, что угроза может оказаться пустой, но правоохранители - особенно МВД - должны это проверить.
«Я ползал по таким квартирам, где живет по 20-30 человек из Средней Азии, с Кавказа и так далее. Могут и пугать, конечно. Надо проводить проверку. Для этого есть оперативный состав, технические службы контроля. Слушаются телефонные переговоры. Работать надо на выявление, предупреждение таких ситуаций. И не только спецслужбы должны работать, но и МВД. Если посмотреть на службу участковых, то работа идет на низком уровне. ФСБ может работать по наводке, но у оперативного состава ФСБ намного меньше агентуры на местах, с населением плотнее работает МВД. Так что их надо напрягать сильнее, лучше спрашивать с правоохранителей. Надо ориентировки разослать по местам. Думаю, что в центральных аппаратах и МВД, и ФСБ есть примерное понимание ситуации», - отметил он.
Собеседник НСН также ответил на вопрос, против кого могут быть направлены возможные теракты.
«Это может быть и просто перевод стрелок на какую-то другую организацию, чтобы отвести от себя подозрения. Ситуацию надо держать на контроле. Каждый день могут угрожать по абсолютно разным направлениям. И в отношении МВД, и в отношении протестующих. Во время горячих фаз, например, во время первой и второй чеченской кампании, постоянно все были наготове, работали и пахали. И это при том, что особо и не угрожал никто, но все равно знали, что что-то может быть. А тут получается, что они (источники в правоохранительных органах - прим. НСН) предупреждают, и мы должны собраться», - заключил бывший глава антитеррористического подразделения ФСБ.
Между тем, в Норильске сегодня задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который занимался вербовкой лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства мужчины нашли средства связи, электронные носители информации, экстремистскую литературу.
В то же время Центр общественных связей ФСБ не подтвердил и не опроверг информацию о том, что террористы якобы готовят теракты на несогласованных акциях в России.
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