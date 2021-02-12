Взрыв произошел в магазине во Владикавказе
12 февраля 202108:07
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Как сообщает ТАСС, здание магазина полностью разрушено.
Причины ЧП выясняются.
Взорвалось здание, в котором располагались продуктовый супермаркет «Магнит» и магазин бытовой химии «Магнит Косметик», передает РЕН ТВ.
Один человек, скорее всего, охранник, пострадал в результате взрыва, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru