Взрыв произошел в магазине во Владикавказе

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Как сообщает ТАСС, здание магазина полностью разрушено.

Причины ЧП выясняются.

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Взорвалось здание, в котором располагались продуктовый супермаркет «Магнит» и магазин бытовой химии «Магнит Косметик», передает РЕН ТВ.

Один человек, скорее всего, охранник, пострадал в результате взрыва, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.


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