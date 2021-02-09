Эксперт по безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа в квартире
В подмосковном Щелкове из-за утечки газа в квартире погибли четырехлетний ребёнок и его родители. Трагедия произошла в конце минувшей недели. По имеющейся информации, члены семьи не почувствовали запаха газа из-за потери обоняния от COVID-19. Ранее сообщалось, что в квартире были обнаружены четверо пострадавших. 15-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. По одной из версий, утечка произошла из-за неправильно установленной газовой колонки и плохой вентиляции в квартире.
После трагедии, произошедшей в Подмосковье, президент Общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой рассказал о том, как обезопасить себя при использовании газового оборудования. Кроме того, он напомнил, какие способы определения утечки газа существуют.
Янковой отметил, что существуют датчики-газоанализаторы, которые работают от батарейки и сигнализируют в случае повышения концентрата.
«15% концентрата газа – это уже опасно. Любая искра – и будет взрыв. Датчик на батарейках стоит примерно полторы тысячи рублей. Можете приклеить его возле плиты. Его хватит приблизительно на два года. Есть аварийные системы, которые в случае превышения концентрации газа автоматически перекрывают плиту. Такая система может прислать вам оповещение на мобильный телефон. Вместе с установкой это будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Наверное, это не всем по карману», - заявил эксперт «Радио 1».
Также президент Общественной организации «За безопасный город» отметил, что в том случае, если нет возможности поставить датчики, можно пощупать примыкание труб рукой. Чувствуется холодок – значит, это утечка. Ещё один старый способ – мыльный раствор. Можете проверить примыкание труб, и если есть пузыри, то, соответственно, есть утечка.
Кроме того, Никита Янковой заявил, что желательно раз в год проводить техническое обслуживание газового оборудования. Эти работы выполняет управляющая компания.
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