Эксперт по безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа в квартире

Янковой отметил, что существуют датчики-газоанализаторы, которые работают от батарейки и сигнализируют в случае повышения концентрата.

«15% концентрата газа – это уже опасно. Любая искра – и будет взрыв. Датчик на батарейках стоит примерно полторы тысячи рублей. Можете приклеить его возле плиты. Его хватит приблизительно на два года. Есть аварийные системы, которые в случае превышения концентрации газа автоматически перекрывают плиту. Такая система может прислать вам оповещение на мобильный телефон. Вместе с установкой это будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Наверное, это не всем по карману», - заявил эксперт «Радио 1».

Также президент Общественной организации «За безопасный город» отметил, что в том случае, если нет возможности поставить датчики, можно пощупать примыкание труб рукой. Чувствуется холодок – значит, это утечка. Ещё один старый способ – мыльный раствор. Можете проверить примыкание труб, и если есть пузыри, то, соответственно, есть утечка.

Кроме того, Никита Янковой заявил, что желательно раз в год проводить техническое обслуживание газового оборудования. Эти работы выполняет управляющая компания.



