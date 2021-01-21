Жизнь на кону! В Госдуме предостерегли от незаконных планировок в квартирах

Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов в эфире НСН рассказал, что в последнее время участились случаи, когда из-за самовольных перепланировок страдает конструкция домов.

«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа. На то, чтобы этого не допустить, и направлены подобные проверки. Есть порядок согласования перепланировок. Да, это неудобно и многим не нравится, но это необходимо. Контролирующие службы должны работать постоянно, а не раз в год массово вдруг проверять все квартиры сразу. Сейчас в Госдуме есть закон о техучете – возрождении служб бюро технической инвентаризации. Президент уже дал поручение вернуть эти службы», - отметил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе МЧС Евгению Зиничеву в два раза повысить штрафы за нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях. Парламентарий пояснил, что нарушения, которые допускают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, несут в себе повышенный риск, так как ставят под угрозу жизни граждан, которые часто не могут сами о себе позаботиться.

