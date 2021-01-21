Жизнь на кону! В Госдуме предостерегли от незаконных планировок в квартирах
Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы в эфире НСН рассказал о массовых проверках незаконных перепланировок в домах.
В России сотрудники жилинспекций начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок, передает РЕН ТВ. Инспекторы обращают внимание как на снесенные стены, так и на дополнительно протянутые коммуникации, снятую кухонную дверь и другие нарушения. Владельцу жилья грозит штраф, а если он не захочет устранять серьезные нарушения, то рискует лишиться квартиры.
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию передают, что сообщения о проведении рейдов по проверке законности перепланировок в Москве являются выдумкой. В надзорном ведомстве отметили, что подобный рейд невозможен, так как у инспекции нет достаточных полномочий для проникновения в квартиру.
Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов в эфире НСН рассказал, что в последнее время участились случаи, когда из-за самовольных перепланировок страдает конструкция домов.
«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа. На то, чтобы этого не допустить, и направлены подобные проверки. Есть порядок согласования перепланировок. Да, это неудобно и многим не нравится, но это необходимо. Контролирующие службы должны работать постоянно, а не раз в год массово вдруг проверять все квартиры сразу. Сейчас в Госдуме есть закон о техучете – возрождении служб бюро технической инвентаризации. Президент уже дал поручение вернуть эти службы», - отметил он.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе МЧС Евгению Зиничеву в два раза повысить штрафы за нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях. Парламентарий пояснил, что нарушения, которые допускают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, несут в себе повышенный риск, так как ставят под угрозу жизни граждан, которые часто не могут сами о себе позаботиться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
- Бабич назначен замглавы службы по военно-техническому сотрудничеству
- Генпрокурор РФ назвал Навального «лицом, совершившим преступление»
- Сотрудников ФБК Соболь и Лося задержали в Москве
- Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru